Με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο άνοιξαν τη σημερινή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη. Τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά την κηδεία του, η εκπομπή ξεκίνησε με τις επιτυχίες του, ενώ οι δύο δημοσιογράφοι στάθηκαν στη συγκίνησή της ημέρας αλλά και στις ηχηρές απουσίες συναδέλφων του.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο του σχολιασμού τους βρέθηκε η απουσία του Σάκη Ρουβά και της Δέσποινας Βανδή από την εξόδιο ακολουθία, με τους παρουσιαστές να τοποθετούνται δημόσια για το θέμα στον αέρα του MEGA.

Ι.Χ.: Να σε ρωτήσω κάτι; Εγώ τώρα θα το πω, μπορεί να είναι και κακία, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;

Α.Β.: Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε.

Ι.Χ.: Μου έκανε εντύπωση… Έχουμε πολλούς τηλεθεατές που τα σχολιάζουν αυτά…

Α.Β.: Νομίζω πως ούτε η Δέσποινα Βανδή ήταν. Εντάξει, και οι καλλιτέχνες έχουν διάφορες υποχρεώσεις, δεν ξέρεις πού μπορεί να ήταν ο καθένας.

Ι.Χ.: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.

Κλείνοντας, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε: «Εμένα δεν μου άρεσε που τον έβαλαν μέσα στη νεκροφόρα και έτρεχε η νεκροφόρα…».

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη είπαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου που βρέθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Από νωρίς, θαυμαστές του αγαπημένου τραγουδιστή συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, αφήνοντας λουλούδια και σιγοτραγουδώντας μεγάλες επιτυχίες του, σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

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