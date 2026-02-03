Αποστάσεις από την κόντρα Παπανώτα – Βουλγαράκη πήρε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, χαρακτηρίζοντας τέτοια θέματα ανάξια λόγου. Ο δημοσιογράφος διαβάζοντας το σχετικό πρωτοσέλιδο και το θέμα της εφημερίδας Espresso ζήτησε να μπει ένα τέλος στην υπερέκθεση των προσωπικών δεδομένων και στον ανούσιο σχολιασμό που κυριαρχεί στην τηλεοπτική ψυχαγωγία.

«Δεν θα σχολιάσω, είναι δυνατόν να το πεις αυτό;», ανέφερε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Ωραίο, ρε μαλ…κα», είπε κατά λάθος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ζητώντας αμέσως συγγνώμη από τους τηλεθεατές.

«Παρεκτραπήκαμε, παιδιά, μας ξέφυγε αυτό», τόνισε.

«Θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη πλάκα, λέει κάποιος κάτι… Εγώ θέλω να πω κάτι. Παιδιά τις εκπομπές σας τις δίνουνε, όχι για να κάνει ο ένας κριτική στην άλλη κριτική. Για να παρουσιάζετε καμιά είδηση σας τις δίνουν», συνέχισε ο δημοσιογράφος.

«Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, το βγάζουν το ψωμί της δουλειάς τους. Το ‘χουν χρόνια οι άνθρωποι αυτοί», του επισήμανε η Ανθή Βούλγαρη.

«Ναι ρε παιδί μου, αυτό… παιδιά, ο ένας είπε αυτό. Και είπε μια κουβέντα ο ένας, είπε ένα σχόλιο ο ένας, είπε μια κουβέντα ο άλλος… και βγαίνουν τώρα τόσες εκπομπές και σχολιάζουν και διαρκεί αυτό το γαϊτανάκι. Ποιον ενδιαφέρει αυτό; Δέκα ανθρώπους ενδιαφέρει.

Λίγο να συγκεντρωθούμε. Γιατί ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα. Υπάρχουν τόσα ρεπορτάζ να κάνουμε και να τα αναδείξουμε και να σταματήσουμε… εμένα δεν μου αρέσει αυτή η αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή, είπε κάτι ο τάδε, ή ας πούμε να πεις κάτι εσύ, και να καθόμαστε εγώ σε μια άλλη εκπομπή τώρα να σχολιάζω δέκα μέρες τι έχεις πει εσύ. Δέκα ανθρώπους αφορά αυτό. Ωραίο πράγμα. Και πρωτοσέλιδο, μπράβο παιδιά, μπράβο», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

