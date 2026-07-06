Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου, όταν η Ανθή Βούλγαρη παρουσίασε στον αέρα ένα σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη στρατιωτική του θητεία.

Η φωτογραφία, που εστάλη από τηλεθεατή της εκπομπής, απεικονίζει τον δημοσιογράφο ως δόκιμο στη Σπάρτη το 1984, προκαλώντας έκπληξη, αλλά και νοσταλγία.

«Ποιος το έστειλε αυτό;» αναρωτήθηκε εμφανώς αιφνιδιασμένος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ότι η φωτογραφία στάλθηκε από έναν παλιό του συνάδελφο στον στρατό.

«Είσαι στη Σπάρτη. Το έστειλε ο κύριος Γιάννης, που υπηρετούσατε μαζί. Γιατί έχεις μαλλί και δεν είσαι κοντοκουρεμένος;», του είπε με χιούμορ.

Ο δημοσιογράφος εξήγησε πως η φωτογραφία είχε τραβηχτεί σε ιδιαίτερη στιγμή της θητείας του: «Εδώ είμαι δόκιμος. Είμαστε πριν από την παρέλαση και από πάνω φοράω πηλήκιο. Τι μου θύμισες τώρα…», σχολίασε, αναπολώντας εκείνη την περίοδο της ζωής του.

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