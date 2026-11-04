Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έχει σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, γενέθλια και λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», η σύζυγός του, του έκανε έκπληξη με τούρτα, με τη βοήθεια της Ανθής Βούλγαρη.

Οι εκπλήξεις στον παρουσιαστή του Mega ξεκίνησαν από πολύ νωρίς στον αέρα της εκπομπής. Η αρχή έγινε στις 7:45, όταν μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα η Ανθή Βούλγαρη δεν βρισκόταν στη θέση της. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απόρησε και ζήτησε από τους συνεργάτες του να την καλέσουν να έρθει στο πλατό.

Τότε, η Ανθή Βούλγαρη μπήκε μέσα με μια τούρτα, συνοδευόμενη από την Ελευθερία Νταβατζή και την Γωγώ Καλύβα, όπου μαζί του τραγούδησαν τα «χρόνια πολλά» και του ευχήθηκαν, με τον ίδιο να σβήνει το κεράκι.

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς λίγο πριν το φινάλε, στο πλατό μπήκε η σύζυγός του, Μαρία Σκοπελίτου, η οποία επίσης κρατούσε μια τούρτα και έκανε φαντασμναγορική είσοδο στο πλατό.

«Ο Χριστός και ο Απόστολος. Πω πω ρε φίλε» είπε στην αρχή ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σοκαρισμένος. Η σύζυγός του μάλιστα τον φίλησε στον αέρα της εκπομπής και ο δημοσιογράφος την ευχαρίστησε, όπως και όλους τους συνεργάτες του, για την πολύ ωραία και συγκινητική έκπληξη.

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