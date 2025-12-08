Το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκαν, μέσω της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», στη γενναία μάχη που έδωσε η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη με τον καρκίνο. Οι δύο παρουσιαστές τόνισαν την αξιοπρέπειά της και της έστειλαν τις εγκάρδιες ευχές τους.

«Να πω μια καλημέρα και ένα μεγάλο μπράβο στην Άννα την Κανδαράκη και το λέω σε αυτή την ενότητα γιατί η Άννα είναι συνήθως εδώ καλεσμένη, που βρήκε το θάρρος και μοιράστηκε την προσωπική της περιπέτεια» είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να προσθέτει: «Για όσους δεν το έχετε δει, θα το ετοιμάσουμε το βίντεο. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δεν σε πήρα τηλέφωνο, αλλά όταν το είδα παιδιά, έκλαψα. Πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ η Άννα».

Η Ανθή Βούλγαρη σημείωσε: «Γιατί είναι κάτι που το περνούσε η ίδια… Κάποιοι το ξέραμε, άλλοι δεν το ξέραμε τέλος πάντων, αλλά με φοβερή αξιοπρέπεια.

«Η εικόνα, η εικόνα αυτής της γυναίκας, η δύναμη που έχει αυτή η γυναίκα, την ξέρετε όλη την Άννα την Κανδαράκη, πραγματικά έδωσε ένα μήνυμα ζωής. Θέλω να της ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας περαστικά. Όλα πια να πάνε καλά, γιατί θα το πούμε, είναι η δεύτερη φορά που νίκησε τον καρκίνο. Και δεν άφησε να φανεί αυτό καθόλου. Τώρα που το ξεπέρασε και τη δεύτερη φορά, τώρα ας πούμε το ανακοίνωσε. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, Άννα μου περαστικά σου, σ’ αγαπάμε όλοι, το ξέρεις πάρα πολύ. Σιδερένια να είσαι και… δεν ξέρω… είσαι μάθημα ζωής πραγματικά» συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η Ανθή Βούλγαρη κατέληξε: «Και όλα να της πάνε καλά… Και παρά το γεγονός ότι έδινε τη δική της μάχη, συνεχίζει και είναι δίπλα στον κόσμο που την έχει ανάγκη».

