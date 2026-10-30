Στην εκπομπή «Talk to Mad» μίλησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, κάνοντας μια εξομολόγηση καρδιάς για τις πιο δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε τόσο στην προσωπική του διαδρομή όσο και στον επαγγελματικό του βίο. Ο γνωστός δημοσιογράφος θυμήθηκε την περιπέτεια με την υγεία του, αποκαλύπτοντας πως, παρά την αδιαθεσία του, συνέχιζε κανονικά τη δουλειά του, μέχρι τη στιγμή που πήγε μόνος του στο νοσοκομείο και οι γιατροί τού ανακοίνωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, τονίζοντας πως στάθηκε απίστευτα τυχερός που τα πράγματα δεν είχαν τραγική κατάληξη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μοναδική φορά που «λύγισε» τηλεοπτικά, όταν αναγκάστηκε να μεταδώσει στον αέρα την είδηση του πρόωρου θανάτου μιας πολυαγαπημένης του συναδέλφου.

Η περιπέτεια με την καρδιά του

Μιλώντας για την περιπέτεια που πέρασε με την καρδιά του, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πως το περιστατικό συνέβη την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ εκείνος συνέχιζε κανονικά να εργάζεται. «Όταν πέρασα τη δυσκολία με την καρδιά, δούλευα, και ήταν Χριστούγεννα. Δεν ένιωθα καλά, ετοιμαζόμουν να φύγω για τρεις μέρες στην Ξάνθη και ξαφνικά ένιωσα αδιαθεσία και πήγα μόνος μου στο νοσοκομείο. Μου λέει ο γιατρός “ρε φίλε, εδώ που ήρθες τι να σε κάνουμε τώρα, εσύ πρέπει να πας στο χειρουργείο.

Πριν έλεγα “δεν πειράζει, θα δω πώς θα πάει”. Δηλαδή τον Δεκέμβριο το έπαθα αυτό, και ανακάλυψα στο νοσοκομείο ότι αυτό που έπαθα τον Νοέμβριο ήταν κάτι σοβαρό και το πέρασα στο πόδι. Θεωρώ πραγματικά ότι είμαι τυχερός. Η τύχη με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα, θεωρώ ότι θα μπορούσα να είναι πολύ χειρότερα. Από τύχη σώθηκα τρεις φορές με τις αρρώστιες και από τύχη πέρασα δύο κακοτοπιές στα προσωπικά μου, που σώθηκα».

Η στιγμή που λύγισε στον αέρα

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναφέρθηκε και σε μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της δημοσιογραφικής του διαδρομής, όταν χρειάστηκε να ανακοινώσει στον αέρα τον θάνατο μιας συναδέλφου του: «Μία άλλη περίπτωση ήταν όταν αναγκάστηκα να πω για τον θάνατο μιας συναδέλφου που ήταν πολύ αγαπητή, που ήταν η μόνη φορά που είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ και με πήραν τα κλάματα στον αέρα. Πέθανε πρόωρα και αναγκάστηκα να το πω εγώ. Κατά τ’ άλλα ένα καλοκαίρι θυμάμαι πολύ δύσκολο, στη Βέροια με την υπόθεση του μικρού Άλεξ, που έψαχναν έξι μήνες το πτώμα του, κι έκανα εκπομπή τότε. Κάθε μέρα βγάζαμε θέμα, ήταν πιο μεγάλο σίριαλ».

govastiletto.gr -Ιορδάνης Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Εγώ θα το πω, μπορεί να είναι και κακία, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;»