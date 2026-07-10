Μια όμορφη αποκάλυψη για την προσωπική ζωή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου έκανε η Ανθή Βούλγαρη στον «αέρα» της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA». Λίγο πριν το κλείσιμο της σεζόν, η παρουσιάστρια «πρόδωσε» με το γνωστό της χιούμορ ότι ο συμπαρουσιαστής της ετοιμάζεται να ανανεώσει τους γαμήλιους όρκους του με τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτου, το ερχόμενο καλοκαίρι στην ειδυλλιακή Σίφνο.

«Ο Ιορδάνης του χρόνου τέτοια εποχή… θα ετοιμαζόμαστε για τη Σίφνο, γιατί θα κάνει ανανέωση όρκων. Το λέω και σαν είδηση, να το ξέρετε. Μπορείτε να το γράψετε στα sites» αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη για την προσωπική ζωή του συνεργάτη της.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Μαρία Σκοπελίτου παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 20 Ιουλίου 2024, επιλέγοντας να κρατήσουν την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σε πολύ στενό κύκλο.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα, ανάμεσά τους η Ανθή Βούλγαρη και η Ματίνα Παγώνη, ενώ ο γάμος έγινε γνωστός όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες στα social media.

Η Μαρία Σκοπελίτου εργάζεται ως αισθητικός και το ζευγάρι είχε γνωριστεί περίπου δύο χρόνια πριν από τον γάμο του και είχε ήδη προχωρήσει σε συγκατοίκηση στα νότια προάστια. Για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο αυτός είναι ο δεύτερος γάμος, μετά το τέλος του πρώτου του γάμου που διήρκεσε 25 χρόνια, ενώ έχει έναν γιο που ζει μόνιμα στις ΗΠΑ και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για την τελετή.

govastiletto.gr -Δύσκολες στιγμές για την Ανθή Βούλγαρη – Η σπαρακτική ανάρτησή της