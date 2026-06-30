Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, το πρωί της Τρίτης (30/6), σχολίασε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Espresso που είχε κεντρικό θέμα τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και πιο συγκεκριμένα την ηχηρή απουσία της κάποτε στενής της φίλης, Βάσως Λασκαράκη, από τη λαμπερή τελετή.

Ο δημοσιογράφος του MEGA εστίασε στο παρασκήνιο μεταξύ των δύο γυναικών, ενώ ζήτησε και την άποψη των συνεργατών του στο στούντιο.

«Παιδιά, γιατί γελάτε; Πωλίνα, ξέρεις κάτι; Τι να πεις; Γιατί δεν την κάλεσε; Μπορεί να μην είναι στα καλά τους. Έκανε αίσθηση δηλαδή που δεν κάλεσε την κουμπάρα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Έτσι είναι οι σχέσεις όμως. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μη χαλάμε και τον γάμο τώρα, γιατί είναι κάποιοι που θέλουν να χαλάσουν και τον γάμο», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος και προχώρησε στο επόμενο πρωτοσέλιδο.

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