Σε μια φορτισμένη συνέντευξη στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι”, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απέτισαν φόρο τιμής στον Γιώργο Παπαδάκη. Το δημοσιογραφικό δίδυμο του Mega αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια του εμβληματικού παρουσιαστή, μοιραζόμενο άγνωστες ιστορίες από την πολυετή καριέρα του και τονίζοντας το ήθος με το οποίο αντιμετώπιζε πάντα τους συνεργάτες του.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που έπαιξε ο Γιώργος Παπαδάκης για πολλούς ανθρώπους του χώρου, ανεξάρτητα από τις απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας για εκείνον. «Ο Γιώργος Παπαδάκης βοήθησε πολύ κόσμο, ό,τι γνώμη κι αν έχει κάποιος για εκείνον. Όταν είχε κλείσει το MEGA, μας φώναζε όλους τους πολιτικούς συντάκτες στα πάνελ που είχε, για τους δημοσιογράφους. Ήταν η ιστορία του πρωινού, από εκεί ξεκίνησαν όλα τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε, όμως, να σχολιάσει και τη στάση συναδέλφων που σήμερα μιλούν με θαυμασμό, ενώ στο παρελθόν είχαν διαφορετική συμπεριφορά. «Τώρα βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι και λένε “ήσουν δάσκαλος, δίδαξες” και από πίσω του δεν έλεγαν και τα καλύτερα. Αυτό είναι υποκρισία. Τουλάχιστον στους νέους ανθρώπους να μην υπάρχει υποκρισία, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ή άμα θα έλεγες κακά λόγια, μην βγαίνεις τουλάχιστον», τόνισε.

Η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στη μοναδική τους επαφή στη σταδιοδρομία της, η οποία ήταν ακριβώς πριν συνεργαστεί με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. «Πριν δουλέψω με τον Ιορδάνη είχα κάνει ένα ραντεβού με τον Γιώργο Παπαδάκη, ήταν η πρώτη φορά και η μόνη που είχαμε επαφή. Μου είχε κάνει εντύπωση πόσο ήθελε να ξέρει την κάθε λεπτομέρεια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αυτός ο άνθρωπος έγραψε ιστορία», είπε.

Η ίδια τον χαρακτήρισε «σταρ της δημοσιογραφίας και της παρουσίασης του πρωινού», επισημαίνοντας πως υπήρξε πρωτοπόρος και πως πολλοί ακολούθησαν τον δρόμο που εκείνος άνοιξε. Θυμήθηκε, μάλιστα, και τις στιγμές που βρίσκονταν απέναντι: «Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ήμασταν απέναντι, στέλναμε γλυκά ο ένας στον άλλον. Αυτή η διάδραση ξεκίνησε από τον Παπαδάκη».

Κλείνοντας, η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε με νόημα: «Καλό είναι όταν έχουμε πει διάφορα, όσο ο άλλος ήταν εν ζωή, μετά να κάτσουμε πίσω, δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι στα social».

