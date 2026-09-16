Στον Γιώργο Μαζωνάκη αφιέρωσε η Ιουλία Καλλιμάνη τη συναυλία της στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια, την περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Από τη σκηνή αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια και εξήγησε την απόφασή της να πραγματοποιήσει κανονικά τη συναυλία, παρά το βαρύ κλίμα των ημερών.

Λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι του «Ώρες Μικρές», η Ιουλία Καλλιμάνη θέλησε να αφιερώσει ολόκληρη τη βραδιά στη μνήμη του.

«Θα ήθελα η αποψινή συναυλία να είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από κοντά μας τόσο άδικα. Θα ήθελα να πούμε ένα τεράστιο συγγνώμη που βρίσκουμε τη δύναμη να τραγουδάμε σήμερα, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Να αναπαυτεί η ψυχούλα του και Γιώργο, αφιερωμένη αυτή η συναυλία σήμερα για εσένα», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, κοιτάζοντας προς τον ουρανό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

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