Την πρώτη της συνέντευξη μετά τον γάμο της με τον Μιχάλη Τουρατζίδη παραχώρησε η Ιουλία Καλλιμάνη στον Τάσο Ριζόπουλο και το Cosmoradio. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, την οποία επιλέγει σταθερά να προστατεύει από τη δημοσιότητα, ενώ σχολίασε και δύο θέματα της επικαιρότητας.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της δεν επιθυμούν να εκθέτουν τη σχέση τους δημόσια, ενώ παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει πώς έγινε γνωστή η είδηση του γάμου τους. Μάλιστα σημείωσε πως οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, και τη δείχνουν νύφη, είναι προϊόν AI.

«Μια χαρά προστατεύεις τη ζωή σου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως και ο Μιχάλης, δεν θέλουμε να βγάζουμε την προσωπική μας ζωή. Δεν ήθελα καθόλου. Δεν ξέρω καν πώς βγήκε. Δεν σου κρύβω ότι… δεν θέλω ρε παιδί μου καθόλου. Δεν θέλω να μιλάω για τη ζωή μου. Θεωρώ ότι δεν αφορά κανέναν. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης, παρουσία περίπου 100 συγγενών, φίλων και στενών συνεργατών. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα λιτό σατέν νυφικό και κομψό κότσο, ενώ οι νεόνυμφοι είχαν ζητήσει από τους καλεσμένους να μην ανεβάσουν φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή, θέλοντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους. Στο πάρτι που ακολούθησε, η νύφη πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε για τους αγαπημένους της, με τη βραδιά να κλείνει με μια τρυφερή έκπληξη: την ανθοδέσμη της έπιασε η μητέρα της.

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Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και η ευχή για Βίσση – Καρβέλα

Η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε στη συνέντευξή της στον Τάσο Ριζόπουλο και στον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως η είδηση την είχε σοκάρει. «Κοίτα, εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνώριζα πάρα πολύ καλά. Είχαμε γνωριστεί στο παρελθόν κάποιες φορές. Θυμάμαι που ανέβηκε ο Μιχάλης και μου το είπε και έπαθα σοκ. Λέω δεν μπορεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αφού το σκέφτομαι τώρα και στεναχωριέμαι τόσο πολύ γιατί λέω ένας τόσο νέος άνθρωπος. Είχε πολλά να δώσει ακόμα ο Γιώργος», είπε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, σχολίασε τη ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας την επιθυμία της να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους. «Στενάχωρο γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους θαυμάζω πάρα πολύ και τους δύο το ίδιο. Και εύχομαι να τα βρούνε, να μονιάσουν ξανά. Και αν δεν λέει η Άννα τα τραγούδια της και τα τραγούδια του Νίκου, ποιος θα τα λέει; Εγώ ας πούμε; ΟΚ, θα τα πω κι εγώ. Δεν είναι το ίδιο αγάπη μου. Εύχομαι να μην ισχύει όλο αυτό το πράγμα», ανέφερε με χιούμορ.

govastiletto.gr -Ιουλία Καλλιμάνη: Μιλάει πρώτη φορά για το γάμο της με τον Μιχάλη Τουραντζίδη – «Είμαι πολύ χαρούμενη»