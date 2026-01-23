Η Ιουλία Καλλιμάνη μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day του ALPHA απάντησε σχετικά με τα περιστατικά που έχουν συμβεί στην ίδια στη σκηνή, αλλά και το τελευταίο περιστατικό που συνέβη στην Αναστασία, όταν ένας θαμώνας της πέταξε καναπέ πάνω στην πίστα.

Η Ιουλία Καλλιμάνη συγκεκριμένα, όταν την ρώτησαν για τα δικά της περιστατικά όπου έχει απαντήσει σε θαμώνες με οργισμένο τρόπο μετά από πράξεις που την εκνεύρισαν, λέγοντας: «Δεν θέλω να το σχολιάσω, συνέβη, πάμε παρακάτω» είπε κοφτά η τραγουδίστρια, ενώ, όταν ερωτήθηκε για το πώς θα αντιδρούσε εκείνη αν της έκαναν ό,τι έκαναν στην Αναστασία, απαντά: «Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα αν μου πετούσαν καναπέ, δεν μπορώ να απαντήσω άμα δεν γνωρίζω».