Την Ιουλία Καλλιμάνη συνάντησε ο Λευτέρης Κουμαντάκης στην Κρήτη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, όπου συνέβη το περιστατικό με τα λουλούδια που της πέταξε θαμώνας του μαγαζιού και έγινε viral.

Η τραγουδίστρια, γνωστή για την αυθόρμητη αντίδρασή της σε ό,τι την ενοχλεί, δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο»: «Είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ό,τι κι αν γίνει, το δείχνω».

Σχολιάζοντας την επίδραση που έχουν οι προσβολές στη νύχτα, τόνισε: «Αυτό που θα με ενοχλούσε είναι να με προσβάλλει κάποιος. Η δράση φέρνει αντίδραση και δεν μπορώ πάντα να το ελέγξω».

Η Ιουλία μίλησε επίσης για την επιθυμία της να κάνει οικογένεια και για όσα την ενοχλούν στους ανθρώπους γύρω της: «Αν δεν είχα ασχοληθεί τόσο με το τραγούδι, ίσως να είχα κάνει νωρίτερα οικογένεια. Θέλω πολύ να κάνω οικογένεια… Αυτό που με ενοχλεί είναι η έπαρση. Κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν. Αν δεν έκλεισα τραπέζι σε ένα μαγαζί, δεν θα θυμώσω επειδή είμαι η Καλλιμάνη».

Τέλος, παραδέχτηκε ότι η επιτυχία που βιώνει την έχει εκπλήξει: «Δεν ήμουν έτοιμη να το πάρω πάνω μου όλο αυτό που βιώνω. Ίσως και τώρα να μην μπορώ να το αντιμετωπίσω όπως θα έπρεπε. Είμαι πολύ αυθόρμητη αλλά είμαι αληθινή».

Govastiletto.gr – Ιουλία Καλλιμάνη: Το μήνυμα μετά το viral περιστατικό στην Κρήτη – «Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»