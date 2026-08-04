Σε έναν ιδιαίτερο προορισμό βρέθηκε η Ιουλία Καλλιμάνη για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η αγαπημένη τραγουδίστρια επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμίτη στη Σύμη, και μοιράστηκε σχετικό στιγμιότυπο στα Instagram Stories της. Στη φωτογραφία ποζάρει χαμογελαστή και με casual look έξω από το ιστορικό μοναστήρι, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Μιχάλη Τουρατζίδη, και καλούς φίλους.

Η συγκεκριμένη κοινή εμφάνιση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις συζητήσεις που προκάλεσε η προσωπική της ζωή. Η τραγουδίστρια, η οποία κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά τη σχέση της, δείχνει πλέον να μη διστάζει να μοιράζεται ορισμένες κοινές στιγμές με τον άνθρωπο της.

Ο σύντροφός της αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο βρίσκεται πάντα δίπλα της. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα δεν έλειψαν και οι φήμες περί γάμου, με αφορμή το εντυπωσιακό μονόπετρο που είχε φορέσει η Ιουλία Καλλιμάνη, χωρίς η ίδια να έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα.

govastiletto.gr – Φήμες γάμου για την Ιουλία Καλλιμάνη: Ποιος είναι ο άνδρας που της χάρισε το μονόπετρο;