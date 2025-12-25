Μόλις δύο μήνες μετά το περιστατικό με τη χυδαία μαντινάδα που είχε προκαλέσει αίσθηση, η Ιουλία Καλλιμάνη ήρθε αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη στιγμή κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο των εορταστικών της εμφανίσεων (Δεκέμβριος 2025), η γνωστή τραγουδίστρια δέχθηκε «βροχή» από λουλούδια, όμως η κίνηση ενός θαμώνα προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Ο εκνευρισμός της προκλήθηκε από το γεγονός ότι τα λουλούδια εκσφενδονίστηκαν απευθείας στο πρόσωπό της, συνοδευόμενα από ποσότητα νερού, με την ίδια να διακόπτει προσωρινά το πρόγραμμα για να κάνει αυστηρή παρατήρηση στον πελάτη που βρισκόταν μπροστά στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, και αφού σκούπισε το πρόσωπό της, πλησίασε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ζητώντας του τον λόγο για την πράξη του. Το περιστατικό καταγράφηκε από άλλους θαμώνες και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα social media.

govastiletto.gr -Ιουλία Καλλιμάνη για το επεισόδιο στα μπουζούκια: «Ήταν μια κακιά στιγμή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε θέλω να απολογηθώ»