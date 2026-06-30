Ένα απρόσμενο σκηνικό, που έγινε αμέσως viral, εκτυλίχθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη. Ενώ η γνωστή τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή και βιντεοσκοπούσε μια σέλφι με το κινητό μιας θαμώνος, ένας άνδρας την πλησίασε και επιχείρησε να της δώσει ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση άφησε την καλλιτέχνιδα άφωνη για μερικά δευτερόλεπτα, με το σχετικό απόσπασμα να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Εκείνη όμως δεν δέχθηκε τα χρήματα και του έδειξε αμέσως ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τα πάρει. Με χαμόγελο και χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.

Μάλιστα, απάντησε στον άνδρα με χιούμορ, λέγοντάς του: «Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ. Το’ χουμε γράψει και σε βίντεο» και συνέχισε να τραγουδάει πάνω στη σκηνή.

Το βίντεο με το περιστατικό κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media και συγκέντρωσε πολλά σχόλια.

govastiletto.gr -Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη