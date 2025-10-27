Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε για πρώτη φορά στις κάμερες σχετικά με το περιστατικό που συνέβη πρόσφατα σε νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η τραγουδίστρια δέχτηκε φραστική επίθεση από θαμώνα την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή.

Εκείνη αντέδρασε άμεσα και απάντησε με αιχμηρό τρόπο στο μικρόφωνο, προκαλώντας συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, η τραγουδίστρια συνάντησε τις κάμερες και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Παρότι δεν θέλησε να σταθεί για δηλώσεις, φάνηκε χαμογελαστή και ευδιάθετη.

«Καλά είμαι, καλά ψυχούλα μου. Αύριο θα είμαι στην Κω. Είμαι πολύ καλά, εννοείται εντάξει όλα, πιο καλά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει γιατί, δεν υπάρχει γιατί! Όλα καλά, Γρηγόρη μου. Όχι μωρέ, έλα σταμάτα, σε αγαπώ πολύ», είπε προχωρώντας προς την πύλη αναχώρησης.

Η καλλιτέχνιδα, με την ψύχραιμη και θετική της στάση, έδειξε πως αφήνει πίσω της το περιστατικό, συνεχίζοντας κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.