Έφτασε η μεγάλη ημέρα για την Ιουλία Καλλιμάνη και τον Μιχάλη Τουρατζίδη, οι οποίοι ετοιμάζονται σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και να επισφραγίσουν μια σχέση που κατάφεραν για μεγάλο χρονικό διάστημα να προστατεύσουν από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας περνούν πλέον στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της κοινής ζωής τους, έχοντας επιλέξει μέχρι σήμερα να αφήνουν τη δουλειά τους να βρίσκεται στο προσκήνιο και την προσωπική τους ευτυχία μακριά από την υπερβολική έκθεση.

Η εκκλησία στην οποία θα τελεστεί το μυστήριο είναι ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι έχει και ο πνευματικός δεσμός που τους ενώνει, αφού η πίστη αποτελεί ένα κοινό σημείο αναφοράς στη ζωή τους.

Άλλωστε, η Ιουλία Καλλιμάνη έχει μιλήσει δημόσια για τον πνευματικό που γνώρισε μέσω του Μιχάλη Τουρατζίδη στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τη βοήθεια που πήρε σε μία περίοδο κατά την οποία δούλευε πολύ με τον εαυτό της.

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