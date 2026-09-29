Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 και απάντησε πρώτη φορά για το γάμο της με τον μουσικό παραγωγό, Μιχάλη Τουρατζίδη στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι περίμενε πολύ καιρό αυτή τη μέρα, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι κι αγαπημένοι.

«Περίμενα πολύ την ημέρα του γάμου μας όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι και αγαπημένοι. Πάντα με συγκινεί η αγάπη του κόσμου και τους ευχαριστώ πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιουλία Καλλιμάνη.

Όσο για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ιουλία Καλλιμάνη σημείωσε: «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια. Ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη, μέσα από τη μουσική του, μέσα από την τρέλα του, τα τραγούδια που άφησε και την όμορφη ψυχή του. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που ήταν στο επίκεντρο για 33 χρόνια».

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