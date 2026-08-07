Ένα ακόμα επεισόδιο στην εκρηκτική σχέση της με τα λουλούδια είχε η Ιουλία Καλλιμάνη κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Ηγουμενίτσα.

Όταν ένας θεατής άρχισε να της πετάει δίσκους με λουλούδια στο κεφάλι και το πρόσωπο, η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να του τα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο.

Το χρονικό του επεισοδίου στην Ηγουμενίτσα

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την ώρα που η γνωστή τραγουδίστρια ερμήνευε την επιτυχία «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα του TikTok, ένας θεατής άρχισε να πετάει δίσκους με λουλούδια με δύναμη, πετυχαίνοντάς την στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Η τραγουδίστρια έδειξε να εκνευρίζεται σταδιακά με τη συμπεριφορά του θαυμαστή της, μέχρι που αποφάσισε να διακόψει τη ροή του προγράμματος.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok:

«Εσένα σ’ αρέσει αυτό;» – Η απάντηση της τραγουδίστριας

Σε αντίθεση με ανάλογο περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η Ιουλία Καλλιμάνη είχε εκτονώσει τον εκνευρισμό της βρίζοντας τον θαμώνα, αυτή τη φορά επέλεξε μια διαφορετική τακτική.

Ζήτησε από τους διοργανωτές δίσκους με λουλούδια, εντόπισε τον θεατή στο κοινό, του φώναξε «Σήκω πάνω!» και στη συνέχεια του πέταξε τους δίσκους απευθείας στο κεφάλι.

Φανερά απογοητευμένη και εκνευρισμένη από τη στάση του, τον ρώτησε χαρακτηριστικά: «Εσένα σ’ αρέσει αυτό;».