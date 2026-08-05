Η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης ετοιμάζονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, ανεβαίνοντας σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας.

To αγαπημένο ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, έχοντας επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για να ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων.

Η επιλογή της συμπρωτεύουσας μόνο τυχαία δεν θεωρείται, αφού ο Μιχάλης Τουρατζίδης κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ και η Ιουλία Καλλιμάνη περνά πλέον μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της εκεί. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το στούντιο όπου πραγματοποιεί τις ηχογραφήσεις των τραγουδιών της και προετοιμάζει τα νέα μουσικά της βήματα, γεγονός που την έχει φέρει ακόμη πιο κοντά στην πόλη.

Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη ημέρα έχουν ήδη ξεκινήσει, με το ζευγάρι να οργανώνει κάθε λεπτομέρεια της τελετής. Μάλιστα, η Ιουλία Καλλιμάνη έχει αρχίσει ήδη να αναζητά το νυφικό που θα φορέσει σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της.

Η σχέση της με τον Μιχάλη Τουρατζίδη δεν βασίστηκε μόνο στον έρωτα, αλλά και σε μια ισχυρή επαγγελματική συνεργασία. Ο γνωστός συνθέτης και μουσικός παραγωγός βρίσκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό της, έχοντας βάλει την υπογραφή του σε αρκετές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μέσα από τη στενή συνεργασία τους γεννήθηκε ένας δυνατός δεσμός, ο οποίος είναι πλέον έτοιμος να επισφραγιστεί με τα δεσμά του γάμου.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές για το αγαπημένο ζευγάρι, που ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινή του ζωή.

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