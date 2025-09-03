Περιστατικό που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό της Ιουλίας Καλλιμάνη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Περιστατικό που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό της Ιουλίας Καλλιμάνη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.