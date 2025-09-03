Περιστατικό που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό της Ιουλίας Καλλιμάνη.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ιουλία Καλλιμάνη