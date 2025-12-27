Έντονη ήταν η αντίδραση της Ιουλίας Καλλιμάνη σε πρόσφατη εμφάνισή της στην Κρήτη, όταν ένας θαμώνας του νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδούσε της πέταξε λουλούδια βρεγμένα με νερό.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της, διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά της, σκούπισε το πρόσωπό της και πλησίασε τον άνθρωπο που προχώρησε στην κίνηση, ζητώντας του εξηγήσεις.

Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκόμενους και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκανε τον γύρο των social media, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιουλία Καλλιμάνη αντιδρά δημόσια, καθώς σε παλαιότερο συμβάν με προσβλητική μαντινάδα είχε απαντήσει με εξίσου έντονο τρόπο από τη σκηνή.

Το απόγευμα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια επέλεξε να τοποθετηθεί επίσημα μέσα από ένα μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της.

Όπως τόνισε, η πράξη αυτή δεν συνάδει με τον σεβασμό που οφείλει να υπάρχει ανάμεσα σε καλλιτέχνη και κοινό, επισημαίνοντας ότι η ίδια ανταποδίδει τον σεβασμό μόνο όταν τον λαμβάνει.

Στο μήνυμά της εξέφρασε την ελπίδα να μην επαναληφθούν τέτοιες συμπεριφορές στο μέλλον, τονίζοντας πως δεν επιθυμεί να έρχεται σε θέση που την αναγκάζει να αντιδρά με τρόπο που δεν την εκφράζει.

Govastiletto.gr – Ιουλία Καλλιμάνη: Έξω φρενών με θαμώνα που την κατάβρεξε με νερό ενώ τραγουδούσε!