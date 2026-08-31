Μια ιδιαίτερα όμορφη και αυθόρμητη στιγμή μοιράστηκε η Ιουλία Καλλιμάνη με μια μικρή θαυμάστριά της κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της στην Κύπρο.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στις 28 και 29 Αυγούστου στη Λεμεσό, όπου χάρισε στο κοινό δύο μουσικές βραδιές. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και η συνάντησή της επί σκηνής με ένα μικρό κορίτσι, το οποίο φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά τα τραγούδια της.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, η Ιουλία Καλλιμάνη καλεί τη μικρή θαυμάστριά της στη σκηνή και της δίνει το μικρόφωνο, προκειμένου να τραγουδήσουν μαζί το «Στα Καλύτερα που Έρχονται».

Η μικρή δεν δίστασε ούτε στιγμή. Γνωρίζοντας τους στίχους, τραγούδησε με ιδιαίτερη άνεση μπροστά στο κοινό, κερδίζοντας τα χαμόγελα και το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Η Ιουλία Καλλιμάνη έδειχνε να απολαμβάνει εξίσου τη στιγμή και σε αρκετά σημεία έκανε ένα βήμα πίσω, αφήνοντας τη μικρή να τραγουδήσει μόνη της.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο καταγράφηκε από τους θεατές και σύντομα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

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