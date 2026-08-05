Η Ελλάδα είναι ένας από τους προορισμούς που πολλοί άνθρωποι εύχονται έστω και μία φορά στη ζωή τους να επισκεφτούν.

Η χώρας μας, γνωστή για τα καταγάλανα νερά της και τα νησιά που θυμίζουν παράδεισο, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλής προορισμούς στον κόσμο.

Κάθε χρόνο τουρίστες από όλον τον κόσμο επισκέπτονται διάφορα μέρη της Ελλάδας, καθώς και άτομα της διεθνής σκηνής. Τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, μοντέλα, διαλέγουν την χώρα μας για στιγμές χαλάρωσης.

Οι περισσότεροι έρχονται κυριολεκτικά από την άλλη άκρη της γης (κυρίως Αμερική), ενώ πολλοί βρίσκονται ήδη σε γειτονικές χώρες και εξερευνούν τις χώρες της Μεσογείου.

Ο Ιούλιος ήταν ένας «δυνατός» μήνας για τη χώρα μας, καθώς αρκετοί αστέρες του Hollywood επισκέφτηκαν τα νησιά και φυσικά, δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τους ντόπιους και τα μέσα ενημέρωσης.

Εμείς συγκεντρώσαμε τους celebrities που βρέθηκαν τον προηγούμενο μήνα στη χώρα μας:

Sofia Vergara

H Sofia Vergara βρέθηκε ξανά στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, επιλέγοντας για ακόμη μία χρονιά το αγαπημένο κυκλαδίτικο νησί για στιγμές ξεκούρασης.

Στο πλευρό της ήταν η στενή της φίλη, Marina Vernicos, με τις δυο τους να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και ακολουθούν διαφορετικές επαγγελματικές πορείες, η φιλία τους μετρά αρκετά χρόνια.

Η Marina Vernicos φιλοξενεί συχνά τη Sofia Vergara στην Ελλάδα και δεν είναι λίγες οι φορές που οι δύο φίλες μοιράζονται στα social media φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις στα ελληνικά νησιά.

Justin Bieber – Hailey Bieber

O Justin Bieber και η Hailey Bieber απόλαυσαν στιγμές ξεκούρασης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μαζί με τον γιο τους, Jack Blues.

Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στην Αργολίδα, έχοντας ως βάση το Κρανίδι, από όπου εξερεύνησε την περιοχή και απόλαυσε την ελληνική φιλοξενία.

Μετά τις πρώτες εμφανίσεις τους στο Κρανίδι, ο Justin Bieber και η Hailey Bieber επισκέφθηκαν τις Σπέτσες. Η βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες τους αναγνώρισαν και αρκετοί απαθανάτισαν το ζευγάρι με τα κινητά τους, με τις εικόνες να κυκλοφορούν γρήγορα στα social media.

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James Harden

Ο γνωστός άσος του NBA, James Harden, βρέθηκε στη Μύκονο για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, με τον φακό να τον εντοπίζει σε γνωστό απογευματινό πάρτι στον Πάνορμο.

Η παρουσία του στο beach bar δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πολλοί από τους παρευρισκόμενους έσπευσαν να τον αναγνωρίσουν.

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Camila Cabello

Την Ελλάδα επέλεξε για μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών της η Camila Cabello, αναζητώντας στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης στις Κυκλάδες, παρέα με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια μικρή εικόνα από την ελληνική της απόδραση.

Παρότι η Camila Cabello δεν αποκάλυψε τον ακριβή προορισμό της, σύμφωνα με πληροφορίες ταξίδεψε μαζί με μέλη της οικογένειάς της, απολαμβάνοντας τις ομορφιές των ελληνικών νησιών.

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Rita Ora

Η Rita Ora επέλεξε για ακόμη μία χρονιά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια βρέθηκε στη Μύκονο, όπου ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε μια ανέμελη βόλτα με σκάφος μαζί με στενές φίλες της, απολαμβάνοντας τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

Η Rita Ora πέρασε στιγμές απόλυτης ξεκούρασης στο κατάστρωμα, κάνοντας ηλιοθεραπεία, κολυμπώντας στη θάλασσα και απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι.

Luis Fonsi

Τη Μύκονο επέλεξε και φέτος ο Luis Fonsi. O διάσημος Λατίνος τραγουδιστής που έγινε παγκοσμίως γνωστός με την τεράστια επιτυχία «Despacito» βρέθηκε στο «νησί των ανέμων» μαζί με τη σύζυγό του, Agueda Lopez, την εντυπωσιακή Ισπανίδα καλλονή και πρώην μούσα του οίκου Dolce & Gabbana.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2010 κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2014, παντρεύτηκαν στο Παρίσι.

Ο Luis Fonsi και η Agueda Lopez απόλαυσαν τις καλοκαιρινές τους στιγμές στη Μύκονο μαζί με τα παιδιά τους, ενώ επισκέφτηκαν γνωστά μαγαζιά του νησιού.

Emily Ratajkowski

Την Ελλάδα επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Emily Ratajkowski, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμιότυπα από την παραμονή της στη χώρα μας.

Το διάσημο μοντέλο αποχαιρέτησε τον Ιούλιο με μια φωτογραφική ανάρτηση με τίτλο «julio / Ιούλιος / july», συγκεντρώνοντας εικόνες τόσο από τις διακοπές της, όσο και από την καθημερινότητά της.

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Mohamed Salah

Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι ο Mohamed Salah, προκειμένου να απολαύσει στιγμές ξεκούρασης μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Ο διεθνής Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξεχώρισε με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, συμβάλλοντας στην ιστορική πρόκριση της χώρας του στους «16» της διοργάνωσης, βρέθηκε στο κυκλαδίτικο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο φακός του Mykonos Live TV κατέγραψε τον 34χρονο επιθετικό να χαλαρώνει σε γνωστό beach bar στην Ψαρρού, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

Αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που ο Mohamed Salah επισκέπτεται τη Μύκονο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη αδυναμία του στο δημοφιλές ελληνικό νησί.

Bar Refaeli

Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμη μία φορά η Bar Refaeli για τις καλοκαιρινές της διακοπές, απολαμβάνοντας το μοναδικό τοπίο του κυκλαδίτικου νησιού και στιγμές ξεκούρασης δίπλα στη θάλασσα.

Το διάσημο μοντέλο βρέθηκε σε γνωστή παραλία της Μυκόνου, όπου ο φωτογραφικός φακός την κατέγραψε να απολαμβάνει το μπάνιο της στα γαλάζια νερά του Αιγαίου.

Η Bar Refaeli έκλεψε τις εντυπώσεις, αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά και τη διαχρονική της γοητεία.

Kate Hudson

Η διάσημη ηθοποιός του Hollywood απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στη χώρα μας και συγκεκριμένα, στη Σκιάθο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Kate Hudson μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα από την απόδρασή της, παρουσιάζοντας τόσο τα πανέμορφα τοπία της Ελλάδας, όσο και πιο προσωπικές στιγμές από τις διακοπές της.

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Chiara Ferragni

Η Chiara Ferragni επισκέφτηκε για ακόμα μία φορά την Ελλάδα.

Η Ιταλίδα influencer βρέθηκε στη Μήλο και μέσα από την ανάρτησή της, φαίνεται ότι ενθουσιάστηκε από τις ομορφιές του τόπου. Στην ανάρτησή της έγραψε: Η Μήλος ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου και τώρα θέλω να επισκεφτώ κι άλλα ελληνικά νησιά 🇬🇷

Έχω επισκεφτεί τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κω, τη Νάξο, την Ύδρα, τις Σπέτσες, την Πάρο, την Αντίπαρο, τη Ρόδο, τη Μήλο και την Κίμωλο… Ποιο νησί να επισκεφτούμε μετά;