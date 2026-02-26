Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μιλώντας ανοιχτά για την πατρότητα, τη δική του παιδική ηλικία, αλλά και τη ζωή μετά τη νίκη του στο Greece’s Next Top Model.

Το γνωστό μοντέλο, που απέκτησε πρόσφατα γιο με τη σύντροφό του Νάσια Παπαϊωάννου, περιέγραψε την πατρότητα ως μια μεγάλη πρόκληση, την οποία έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου μαζί.

Όπως είπε, παρά τις δυσκολίες και τα ξενύχτια, θεωρεί πως το να είσαι νέος γονιός έχει και σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ενέργεια και η δυνατότητα να «μεγαλώνεις» μαζί με το παιδί σου.

«Δεν είναι εύκολο να είσαι μπαμπάς. Είναι σίγουρα μία πρόκληση, είναι δύσκολο. Έχουμε αναλάβει εξ ολοκλήρου τις ευθύνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως νιώθει ήδη ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τα βιώματα που είχε ο ίδιος ως παιδί.

Συγκινητική ήταν η αναφορά του στην απουσία πατρικής φιγούρας από τη ζωή του. «Όταν η Νάσια μου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος, ένιωσα φόβο για το άγνωστο. Φοβόμουν πιο πολύ το κομμάτι, αν θα με αγαπάει τόσο, όσο τη μάνα του. Το γεγονός ότι μεγάλωσα χωρίς πατέρα… με έκανε να σκεφτώ πώς θα ήθελα να είναι ο δικός μου πατέρας», εξομολογήθηκε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην απότομη αναγνωρισιμότητα μετά το reality μόδας, τονίζοντας πως η μετάβαση «από το τίποτα» στη δημοσιότητα ήταν έντονη, αλλά και τρομακτική εμπειρία.

Govastiletto.gr – Ηρακλής Τσουζίνοφ: «Ακόμα δεν έχω ελληνική ταυτότητα, είμαι με την άδεια παραμονής»