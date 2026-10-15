Η Ίριδα Παπουτσή αποφάσισε να γυρίσει μια νέα σελίδα στη ζωή της, αφήνοντας πίσω την Ελλάδα και μετακομίζοντας μόνιμα στο Παρίσι, με στόχο να κυνηγήσει ένα διαφορετικό επαγγελματικό όνειρο.

Η πρώην παίκτρια του GNTM και του My Style Rocks πήρε τη μεγάλη απόφαση να απομακρυνθεί από το χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, στον οποίο δραστηριοποιήθηκε για περίπου δέκα χρόνια, και να επενδύσει στις σπουδές της στον τομέα του luxury brand management. Ωστόσο, η αναχώρησή της δεν ήταν καθόλου εύκολη συναισθηματικά, αφού χρειάστηκε να αποχωριστεί τον αγαπημένο της σκύλο, με τη συγκίνησή της να είναι εμφανής.

Η ίδια μοιράστηκε τις λεπτομέρειες της απόφασής της μέσα από ένα story time στο TikTok, εξηγώντας πώς έφτασε στο σημείο να αφήσει πίσω την καθημερινότητα που γνώριζε και να ξεκινήσει από την αρχή σε μια ξένη χώρα.

Όπως αποκάλυψε, η σκέψη της μετακόμισης υπήρχε στο μυαλό της εδώ και περίπου ένα χρόνο, καθώς ένιωθε πως είχε έρθει η στιγμή να εξελιχθεί και να αναζητήσει νέες προοπτικές.

Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι να εξασφαλίσει μια θέση στη σχολή που ήθελε, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και πλέον βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, με την ελπίδα ότι αυτή η αλλαγή θα την οδηγήσει πιο κοντά στη δουλειά που ονειρεύεται.

Ποια είναι η Ίριδα Παπουτσή

Η Ίριδα Παπουτσή είναι 31 ετών, μεγάλωσε στο Αγρίνιο και μετά την ολοκλήρωση του σχολείου μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τον χορό, ο οποίος εξελίχθηκε σε σημαντικό κομμάτι της ζωής και της επαγγελματικής της πορείας. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως χορεύτρια και art director σε ένα από τα μεγαλύτερα clubs της Αθήνας.

Αρχικά, το ευρύ κοινό τη γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM και αργότερα στο My Style Rocks. Σήμερα, η ίδια επιλέγει να αλλάξει κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω την Ελλάδα για να κυνηγήσει μια νέα επαγγελματική προοπτική στο Παρίσι.

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