Μια εξαιρετικά τολμηρή εμφάνιση πραγματοποίησε η Irina Shayk στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας. Το 40χρονο supermodel παρευρέθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της ταινίας «The Echo Chamber», στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με μια Dolce & Gabbana δημιουργία. Επιλέγοντας ένα σατέν φόρεμα με εντυπωσιακά πλευρικά ανοίγματα που ενώνονταν με κορδόνια, η Shayk ολοκλήρωσε το look με μαύρο σατέν σλιπ, ψηλές κάλτσες ως το γόνατο και μυτερές γόβες στιλέτο.

Η συγκεκριμένη δημιουργία προέρχεται από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 των Dolce & Gabbana, η οποία είχε σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Kim Kardashian. Για να προσθέσει ακόμη περισσότερη λάμψη στην εμφάνισή της, φόρεσε στον λαιμό ένα ασημένιο τσόκερ από κρυστάλλινο πλέγμα.

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