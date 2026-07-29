Η Irina Shayk φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του People βρίσκεται σε σχέση με τον αστέρα του NBA Devin Booker.

Πηγές αναφέρουν ότι το ειδύλλιο είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο οι δυο τους απολαμβάνουν τη γνωριμία τους και επιδιώκουν να περνούν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν μαζί μέσα στο καλοκαίρι, πριν ο μπασκετμπολίστας επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Phoenix Suns.

Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι γνωρίστηκαν πριν από λίγους μήνες μέσω κοινών φίλων.

Μάλιστα, ο λογαριασμός Deuxmoi δημοσίευσε φωτογραφία του Devin Booker έξω από το Tutto Caffé στο East Hampton, αναφέροντας πως αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες είδαν το ζευγάρι μαζί στα Hamptons.

Η Page Six επικοινώνησε με εκπροσώπους και των δύο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση.

Η Irina Shayk είχε στο παρελθόν σχέση με τον Bradley Cooper, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους Lea, ενώ ακολούθησαν σύντομες σχέσεις με τον Kanye West και τον Tom Brady.

Από την πλευρά του, ο Devin Booker είχε μια πολυσυζητημένη on-off σχέση με την Kendall Jenner από το 2020 έως το 2022. Οι δυο τους είχαν απασχολήσει ξανά τα μέσα ενημέρωσης στις αρχές του 2026, λόγω ανταλλαγής σχολίων στα social media.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η Kendall Jenner διατηρεί πλέον σχέση με τον ηθοποιό Jacob Elordi, με πηγές από το περιβάλλον της να αναφέρουν πως είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένη στο πλευρό του.

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Πηγή: pagesix.com

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