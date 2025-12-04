Η Irina Shayk μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών που αποπνέουν καλοκαιρινή διάθεση και καυτό στυλ.

Το διάσημο μοντέλο επέλεξε να φορέσει μπικίνι, αναδεικνύοντας την εντυπωσιακή της σιλουέτα και κερδίζοντας τα εντυπωσιακά σχόλια των ακολούθων της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά: «Runaway to 🌞», συγκεντρώνοντας emojis φωτιάς και πλήθος επευφημιών για την εμφάνισή της.

Η ανάρτηση αποπνέει διάθεση για διακοπές, ήλιο και καλοκαιρινή ελευθερία.

View this post on Instagram A post shared by irina shayk (@irinashayk)

Govastiletto.gr – Irina Shayk – Michele Morrone: Φιλιούνται σε δρόμο της Νάπολης – Βίντεο