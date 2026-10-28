Η Ηρώ Πεκτέση βιώνει μια από τις πιο όμορφες στιγμές της προσωπικής της ζωής, αφού σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να υποδεχτεί το πρώτο της παιδί, ένα αγοράκι, με τον σύντροφό της, Νεκτάριο Νικολόπουλο.

Η ηθοποιός βρίσκεται ήδη στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της έχει ξεκινήσει. Μάλιστα, λίγο πριν γίνει μαμά, διοργάνωσε ένα ξεχωριστό baby shower, έχοντας κοντά της αγαπημένα πρόσωπα, φίλες και συναδέλφους της.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα του επιχειρηματία στο Ψυχικό, με την εγκυμονούσα να μοιράζεται στη συνέχεια στιγμιότυπα από τη γιορτή με τους διαδικτυακούς φίλους της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ξεχώρισε εκείνη στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, με τους δυο τους να απολαμβάνουν αυτή την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής τους.

Η Ηρώ Πεκτέση συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «La grande famiglia», που σημαίνει «Η μεγάλη οικογένεια».

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iro Pektesi (@iropektesi)

govastiletto.gr – Ηρώ Πεκτέση: Οι νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν γίνει μαμά για πρώτη φορά