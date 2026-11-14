Η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος έγιναν, πριν από λίγες ημέρες, γονείς για πρώτη φορά, αφού καλωσόρισαν στον κόσμο τον γιο τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική τους ζωή.

Το ζευγάρι δεν κρύβει τη χαρά και τη συγκίνησή του για τον ερχομό του μωρού και θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους του ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

Συγκεκριμένα, τόσο ο Νεκτάριος Νικολόπουλος όσο και η Ηρώ Πεκτέση ανέβασαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media το ίδιο βίντεο, στο οποίο ο επιχειρηματίας βρίσκεται έξω από το μαιευτήριο ΙΑΣΩ και καταγράφει από το αυτοκίνητό του τη σύντροφό του στο παράθυρο του δωματίου της.

Μόλις η Ηρώ Πεκτέση αντιλαμβάνεται την παρουσία του, τον χαιρετά χαμογελώντας, χαρίζοντας ένα αυθόρμητο και γεμάτο συναίσθημα στιγμιότυπο. Μια μικρή στιγμή από τις πρώτες ημέρες της νέας τους καθημερινότητας, που αποτυπώνει τη χαρά του ζευγαριού για τον ερχομό του γιου τους.

Δείτε το πρώτο τρυφερό βίντεο:

govastiletto.gr – Ηρώ Πεκτέση – Νεκτάριος Νικολόπουλος: Υποδέχτηκαν στον κόσμο τον γιο τους!