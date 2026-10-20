Ηρώ Πεκτέση: Οι νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν γίνει μαμά για πρώτη φορά

Η ίδια διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της, περιμένοντας το πρώτο της παιδί με τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, με την ηθοποιό να μοιράζεται σταδιακά στιγμές από αυτή την ξεχωριστή περίοδο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ηρώ Πεκτέση έγραψε: «Λένε ότι πριν μπει στη θάλασσα το ποτάμι τρέμει από φόβο. Κοιτάζει πίσω σε όλη τη διαδρομή, τις κορυφές και τα βουνά, τον μακρύ και ελικοειδή δρόμο που διέσχισε ανάμεσα σε ζούγκλες και πόλεις, και βλέπει μπροστά του έναν ωκεανό τόσο μεγάλο που η είσοδος σε αυτόν δεν μπορεί παρά να σημαίνει εξαφάνιση για πάντα.

Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το ποτάμι δεν μπορεί να πάει πίσω. Κανείς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.

Είναι αδύνατο στη ζωή να πας πίσω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, το ποτάμι δεν μπορεί να επιστρέψει.

Το ποτάμι πρέπει να πάρει το ρίσκο του και να εισέλθει στον ωκεανό. Μόνο με την είσοδο στον ωκεανό θα εξαφανιστεί ο φόβος. Γιατί μόνο τότε θα μάθει το ποτάμι ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστεί στον ωκεανό, αλλά θα γίνει ωκεανός. Khalil Gibran».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iro Pektesi (@iropektesi)

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