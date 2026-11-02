Σε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Ηρώ Πεκτέση, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες φωτογραφίες δίπλα στη θάλασσα, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Νεκτάριο Νικολόπουλο.

Στα στιγμιότυπα, η εγκυμονούσα ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ σε ορισμένες φωτογραφίες το ζευγάρι ανταλλάσσει τρυφερές αγκαλιές.

«Here Comes The Son», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο του τραγουδιού «Here Comes the Sun» των Beatles.

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Η εγκυμοσύνη και το σύμφωνο συμβίωσης

Η εγκυμοσύνη της Ηρώς Πεκτέση έγινε γνωστή στα τέλη Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από τον ερχομό του παιδιού τους, η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας προχώρησαν και σε σύμφωνο συμβίωσης.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2025 στους Αρκιούς, μέσω κοινής παρέας. Η πρώτη τους συνάντηση είχε μάλιστα μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια: ο Νεκτάριος Νικολόπουλος είχε αποκαλύψει πως είδε την Ηρώ Πεκτέση να κάνει σερφ, ενώ εκείνος οδηγούσε το τζετ σκι του.

Για την ηθοποιό αυτό θα είναι το πρώτο της παιδί, ενώ ο επιχειρηματίας θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά. Από τον γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη Σάρρα και την Ανδριάνα. Αυτή τη φορά, το ζευγάρι περιμένει αγοράκι.

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