Ηρώ Πεκτέση: Tο εντυπωσιακό baby shower που έκανε λίγο πριν φέρει στον κόσμο τον γιο της

Η ηθοποιός αναμένεται να γεννήσει σε λίγο καιρό τον καρπό του έρωτά της με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, πρώην σύζυγο της Κατερίνας Λάσπα.

Φυσικά, από αυτή τη σημαντική μέρα δε θα μπορούσαν να λείπουν οι δικοί της άνθρωποι και οι καλές της φίλες. Μια από αυτές και η Αντιγόνη Μακρή, με την οποία συμπρωταγωνιστούσαν στη σειρά «Άγιος Έρωτας» και από τότε έχουν δημιουργήσει μια δυνατή φιλία.

Μάλιστα, η ηθοποιός έκανε γνωστό και το baby shower, αφού πόσταρε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό λογαριασμό της στα social media.

Αυτό θα είναι το τρίτο παιδί για τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι επίσης πατέρας δύο κοριτσιών με την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Λάσπα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni Makri (@antigone.makri)

govastiletto.gr – Ηρώ Πεκτέση: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο λίγο πριν γεννηθεί ο γιος τους