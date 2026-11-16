Μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της διανύει η Ηρώ Πεκτέση, καθώς πριν από λίγες ημέρες έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Νεκτάριο Νικολόπουλο.

Θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της με όσους την ακολουθούν στα social media, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ξεχωριστό φωτογραφικό άλμπουμ.

Μέσα από τις εικόνες αποτυπώνει την πορεία της από την περίοδο της εγκυμοσύνης, μέχρι τις πρώτες ημέρες με το νεογέννητο μωρό της.

Από το θετικό τεστ στις στιγμές της εγκυμοσύνης

Στη συλλογή φωτογραφιών περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το στιγμιότυπο με το θετικό τεστ εγκυμοσύνης, αλλά και εικόνες από τους μήνες που περίμενε με ανυπομονησία τον ερχομό του παιδιού της.

Η Ηρώ Πεκτέση ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, άλλοτε μόνη της και άλλοτε στην αγκαλιά του Νεκτάριου Νικολόπουλου. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη χαρά και την προσμονή του ζευγαριού για τη νέα ζωή που ετοιμαζόταν να υποδεχτεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iro Pektesi (@iropektesi)

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