Η Ηρώ Πεκτέση διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής, και μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο.

Η ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 15/10 καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η εγκυμοσύνη, αλλά και για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγο της Κατερίνας Λάσπα.

Η Ηρώ Πεκτέση αποκάλυψε ότι το μωρό που περιμένουν είναι αγοράκι, ενώ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά πως εκείνη και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος έχουν ήδη προχωρήσει στην επισημοποίηση της σχέσης τους, υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης.

«Περιμένω αγοράκι. Ο Νεκτάριος έχει δυο κορίτσια. Έχει τρελαθεί με το αγόρι. Κοντεύω να γεννήσω. Ήθελα να είμαι σε ετοιμότητα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι 35 ετών, το πάω για φυσιολογικά και βλέπουμε. Είχα εύκολη εγκυμοσύνη. Εντάξει, είχα κάτι αναγούλες, κάτι τέτοια, δούλευα ταυτόχρονα που στη σειρά και στο θέατρο δεν το ήξερε κανείς στην αρχή, γιατί θέλαμε κιόλας να το κρατήσουμε λίγο και για μας.

Γνωριστήκαμε πέρυσι το καλοκαίρι με τον Νεκτάριο. Πολύ γρήγορα… Νομίζω ότι προτιμώ τα συμπυκνωμένα πράγματα και ότι αν κάτι λειτουργεί το καταλαβαίνω, οπότε μπαίνω σε αυτό. Ναι έχουμε μια ωραία τρέλα. Νομίζω ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Εγώ τον ήξερα. Εκείνος δε με θυμόταν. Δηλαδή εγώ πηγαίνω στο μαγαζί πάρα πολλά χρόνια. Έλεγα ωραίος αυτός ο ψηλός. Αλλά ποτέ δεν είχαμε έρθει, ας πούμε, σε επικοινωνία και έγινε μετά. Μετά μας γνώρισε μια κοινή μας φίλη.

Το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στην Πάτμο και επειδή ένα βράδυ δεν είχαμε πού να μείνουμε, δηλαδή φτάναμε 17 του μήνα και είχαμε δωμάτιο από 18 και ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε πουθενά δωμάτιο και είπε ο Νεκτάριος θα σας φιλοξενήσω εγώ. Και μπήκαμε στο σπίτι και με είδε και τον είδα και αυτό…» αποκάλυψε η Ηρώ Πεκτέση.

«Με προβλημάτισε (που είχε ήδη δημιουργήσει οικογένεια), αλλά επειδή έβλεπα πόσο καλός μπαμπάς είναι, που παρόλο που τρέχει και εκείνος πολύ με τις δουλειές του και είναι πολύ δραστήριος, έβλεπα πόσο παρών είναι στα παιδιά του και πόσο εκεί, που ταυτόχρονα ξέρεις, το θαύμαζα αυτό. Μου άρεσε που ήταν…. Δηλαδή είχε περάσει ένα τεστ ότι είναι καλός μπαμπάς, ξέρεις. Έχω πολύ καλή σχέση με τις κόρες του.

Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Δεν έχουμε παντρευτεί. Σιγά-σιγά θα γίνει κι αυτό. Μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά δεν του έχω απαντήσει ακόμα. Φοράω το δακτυλίδι, αλλά δεν του έχω απαντήσει» αποκάλυψε επίσης η ηθοποιός.

govastiletto.gr – Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος θα γίνει ξανά μπαμπάς – Έγκυος η σύντροφός του, Ηρώ Πεκτέση