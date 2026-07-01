Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026,
Lifestyle

Ηρώδειο: Έριξε αυλαία με τον John Legend – Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στην τελευταία βραδιά του θεάτρου

Το κοινό αποχαιρέτησε το ιστορικό θέατρο, μέχρι την επαναλειτουργία του μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών
Βασίλης Κοντζεδάκης
01.07.2026 | 18:00 UPD:01.07.2026, 15:09
Ηρώδειο: Έριξε αυλαία με τον John Legend – Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στην τελευταία βραδιά του θεάτρου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Όσοι βρέθηκαν στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το βράδυ της Τρίτης 30/6, έζησαν μια ιστορική βραδιά, αφού ο John Legend έριξε την αυλαία των φετινών εκδηλώσεων στο εμβληματικό αρχαίο θέατρο, το οποίο από σήμερα κλείνει για τρία χρόνια προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης χάρισε στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία, ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες του και μοιραζόμενος προσωπικές ιστορίες από τη ζωή και την καριέρα του, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

John Legend

Το «παρών» στη συναυλία έδωσαν αρκετά γνωστά πρόσωπα, τα οποία απόλαυσαν από κοντά τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη, στην τελευταία παράσταση πριν το προσωρινό κλείσιμο του Ηρωδείου.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν οι: Θανάσης Λάλας, Παύλος Κοτσώνης, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Αλέξης Μητρόπουλος, Μάντα Παπαδάκου, Δόμνα Μιχαηλίδου, Νία Βαρντάλος και Σπύρος Κατσαγάνης.

Παύλος Κοτσώνης – Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Αλέξης Μητρόπουλος

Θανάσης Λάλας

Δημήτρης Πασσάς με την σύντροφό του

Μάντα Παπαδάκου

Κατερίνα Μισιχρόνη

Δόμνα Μιχαηλίδου

Nia Vardalos – Σπύρος Κατσαγάνης

Nia Vardalos

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θερμό χειροκρότημα από το κοινό, το οποίο αποχαιρέτησε το ιστορικό θέατρο, μέχρι την επαναλειτουργία του μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

 

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Αλέξης Τσίπρας – Μπέττυ Μπαζιάνα: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι στο Ηρώδειο!

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #John Legend #Ηρώδειο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.