Ηρώδειο: Έριξε αυλαία με τον John Legend – Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στην τελευταία βραδιά του θεάτρου

Όσοι βρέθηκαν στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το βράδυ της Τρίτης 30/6, έζησαν μια ιστορική βραδιά, αφού ο John Legend έριξε την αυλαία των φετινών εκδηλώσεων στο εμβληματικό αρχαίο θέατρο, το οποίο από σήμερα κλείνει για τρία χρόνια προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης χάρισε στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία, ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες του και μοιραζόμενος προσωπικές ιστορίες από τη ζωή και την καριέρα του, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.