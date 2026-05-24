Οι Iron Maiden ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, σε μία από τις μεγαλύτερες metal συναυλίες της χρονιάς, με περισσότερους από 50.000 θεατές να δίνουν δυναμικό «παρών».

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 20:40, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό show γεμάτο κλασικές επιτυχίες, θεατρικά σκηνικά και εκρηκτική ατμόσφαιρα, με το κοινό να τραγουδά δυνατά κομμάτια όπως το «Fear of the Dark».

Τη βραδιά άνοιξαν οι Anthrax, προετοιμάζοντας ιδανικά το κοινό για τη μεγάλη εμφάνιση των Iron Maiden.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η πληροφορία ότι στον χώρο είχε τοποθετηθεί ακόμη και σεισμογράφος για να καταγραφoύν η ένταση και οι δονήσεις από τον παλμό του κοινού, κάτι που είχε συμβεί και σε παλαιότερη μεγάλη συναυλία των Metallica.

Πέρα από την ένταση και τον ενθουσιασμό, σχολιάστηκε και η εικόνα πολλών θεατών που κατέγραφαν συνεχώς στιγμές της συναυλίας με τα κινητά τους, προσπαθώντας να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις από μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί από τους φίλους της metal μουσικής.