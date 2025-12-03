Mε τίμημα μαμούθ της τάξεως των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκλεισε και τυπικά πλέον η εξαγορά από το Prada Group του διεθνούς φήμης ιταλικού οίκου μόδας Versace, που είχε προαναγγελθεί από τον Απρίλιο του 2025.

Η εξαγορά της Versace από το Prada Group σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον διάσημο ιταλικό οίκο μόδας και ενισχύει τη θέση του στον διεθνή χώρο.

Ο κληρονόμος της Prada, Lorenzo Bertelli, θα ηγηθεί της νέας φάσης της Versace ως εκτελεστικός πρόεδρος, διατηρώντας παράλληλα τους ρόλους του ως διευθυντής μάρκετινγκ του ομίλου και υπεύθυνος βιωσιμότητας.