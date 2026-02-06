Η σπουδαία Νάνα Μούσχουρη θα βραβευτεί στα φετινά “Victoires de la Musique”, τον κορυφαίο μουσικό θεσμό της Γαλλίας, για την προσφορά της στη γαλλική μουσική σκηνή.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στο εντυπωσιακό La Seine Musicale, με την Μούσχουρη να λαμβάνει το τιμητικό βραβείο “Victoire d’honneur”.

Το συγκεκριμένο βραβείο έχει τιμήσει στο παρελθόν μεγάλα ονόματα της γαλλικής και διεθνούς μουσικής, όπως οι Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, David Guetta, Jane Birkin και Salvatore Adamo.

Η Μούσχουρη, με καριέρα που ξεπερνά τα 60 χρόνια, έχει ερμηνεύσει πάνω από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, ενώ οι δίσκοι της έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Από την Κρήτη μέχρι τη διεθνή σκηνή, η φωνή της έχει ταξιδέψει σύνορα και πολιτισμούς, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς, καθιστώντας τη μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής.

Όπως η ίδια έχει πει: «Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, και θα παραμείνει για πάντα ο τελευταίος.»

