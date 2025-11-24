Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 για διάφορα θέματα, σχολιάζοντας την αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη Βουλή, αλλά και τις προσωπικές του απόψεις για τα στερεότυπα ομορφιάς ανδρών και γυναικών.

Για τον Διαμαντή Καραναστάση, αρχικά, ανέφερε: «Πήρε πολλά “βέλη και πυρά” γιατί ήταν ο σύντροφος της Ζωής (Κωνσταντοπούλου) και όλοι τον “χτυπούσαν” θέλοντας να “χτυπήσουν” τη Ζωή. Πιέζονται στα κόμματα πολύ και παρασκηνιακά. Είναι δύσκολο. Και αυτό που κατηγορούν τη Ζωή ότι έβαλε τους δικούς της ανθρώπους το έκανε γιατί ήθελε να έχει μία συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα».

Όσον αφορά στο κομμάτι της υποκριτικής και στην απουσία του από τις παραστάσεις και τις σειρές τα τελευταία χρόνια, λόγω της ενασχόλησής του με την πολιτική, δήλωσε: «Τώρα ξαναπιάνω το νήμα της υπεροπτικής και θα προσπαθήσω να μπορέσω να αναπληρώσω το κενό».

Για τα στερεότυπα γυναικών και ανδρών, με τα οποία μπορεί να μεγάλωσε και ο ίδιος, ανέφερε: «Δεν θυμάμαι έναν παππού και έναν πατέρα να λένε “εγώ είμαι”. Κολώνα του σπιτιού ήταν η μάνα μου και η γιαγιά. Φορτίζαμε μπαταρίες στον παππού και τον μπαμπά, αλλά η μαμά και η γιαγιά έκαναν κουμάντο».

Σχετικά με τις κακοποιητικές συμπεριφορές σε μία σχέση, ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε πως και όταν ο άντρας σχολιάζει κάτι αρνητικό για το γεύμα που έχει ετοιμάσει η σύζυγός του είναι κακοποιητικό και πρόσθεσε: «Και η γυναίκα αν πει στον άντρα “άργησες” κι αυτό κακοποιητικό είναι. Οι άνθρωποι βάζουν τα όριά τους στις σχέσεις τους».

Όταν ρωτήθηκε εάν έχει μετανιώσει την παρουσία του σε κάποια εκπομπή μέχρι τώρα, ιδιαίτερα μετά από το πρόσφατο ατυχές συμβάν στο OPEN, απάντησε: «Είμαι μεγάλος άνθρωπος, προς Θεού, δεν νιώθω πικρία».

Τέλος, σχετικά με την ομορφιά και κατά πόσο αυτή τον απασχολεί, δήλωσε: «Δεν με απασχολεί να είμαι ωραίος, δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στη ζωή μου. Η ομορφιά μπορεί να ανοίγει 10 πόρτες και να κλείνει 15».

