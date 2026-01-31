Την έντονη ενόχλησή της εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου για τα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας σχετικά με την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να αποχωρήσει από τη ραδιοφωνική εκπομπή όπου συμμετείχε, προκειμένου να έχει περισσότερο χρόνο για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Δημήτρης Παπανώτας, σχολιάζοντας το θέμα μέσα από το Happy Day, αναφέρθηκε στην επαγγελματική πορεία ενός αθλητή και στις δυσκολίες που ενδέχεται να δημιουργεί μια τέτοια επιλογή στη σύντροφό του, χρησιμοποιώντας ένα χιουμοριστικό – αλλά αιχμηρό – ύφος, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, παρακολουθώντας το απόσπασμα στην εκπομπή της το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, δεν έκρυψε την έκπληξή της, χαρακτηρίζοντας την τοποθέτηση «άβολη» και δηλώνοντας πως δυσκολεύεται να κατανοήσει το σκεπτικό πίσω από όσα ειπώθηκαν.

«Προσπάθησα πραγματικά να το ξαναδώ για να καταλάβω τι ακριβώς ήθελε να πει. Δεν μπορώ να βρω τον λόγο που ειπώθηκαν όλα αυτά. Καταλαβαίνω τη χιουμοριστική διάθεση, αλλά εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ άβολο χιούμορ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια τόνισε, επίσης, πως η Ελένη Βουλγαράκη δεν έχει μετακομίσει στην Πορτογαλία, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή της σχετίζεται κυρίως με την πίεση που ένιωθε από τις καθημερινές επαγγελματικές της υποχρεώσεις και την ανάγκη της για μεγαλύτερη ευελιξία.

«Η Ελένη περνά μια σοβαρή σχέση, αγαπιούνται πολύ και προσπαθούν να τη διατηρήσουν παρά την απόσταση. Η καθημερινή ραδιοφωνική παρουσία δεν της άφηνε τον χώρο που χρειαζόταν», εξήγησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Κλείνοντας, σημείωσε πως όλη η συγκεκριμένη τοποθέτηση την έκανε να αισθανθεί άβολα, όχι μόνο για την Ελένη Βουλγαράκη, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο ειπώθηκαν τα σχόλια και για τον σύντροφό της. «Αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ειπώθηκαν όλα αυτά», κατέληξε.

