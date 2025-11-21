Η Γλυκερία μίλησε ανοιχτά για την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της, όταν έμαθε για τον θάνατο του πατέρα της ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Η τραγουδίστρια εξήγησε πώς κατάφερε να διαχειριστεί την τραγική είδηση εκείνη τη στιγμή, τονίζοντας πως ήταν η πρώτη φορά που βίωνε την απώλεια τόσο κοντινού προσώπου.

«Δεν μου έχει τύχει να είμαι στη σκηνή και να με χρειάζεται ο γιος μου, δόξα τω Θεώ, όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Τη μόνη δυσκολία που πέρασα ήταν μία φορά, τραγουδούσα και πληροφορήθηκα ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, ήταν ο πρώτος τόσο κοντινός θάνατος. Και λιγάκι έγινα κάτι ως αλλόφρων», δήλωσε συγκινημένη στην εκπομπή «Breakfast@Star» η Γλυκερία.

Παράλληλα, η Γλυκερία ήταν ξεκάθαρη για το ότι δεν βλέπει καθόλου τον εαυτό της σε format όπως η Eurovision ή σε τηλεοπτικά μουσικά παιχνίδια. «Με κανέναν ρόλο δεν θα μπορούσα να είμαι στην Eurovision, με κανέναν. Όπως δεν θα μπορούσα να είμαι και σε μουσικό τηλεπαιχνίδι. Οτιδήποτε τέτοιο είναι τελείως έξω από μένα», σημείωσε.