Η παράσταση της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη αφιερώθηκε στη «μεγάλη κυρία» του ελληνικού πενταγράμμου, Μαρινέλλα.

Το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας, στο φινάλε του έργου «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», που ανεβαίνει στο θέατρο «Άλφα», η Θάλεια Ματίκα εμφανίστηκε φανερά συγκινημένη και μίλησε για τη Μαρινέλλα: «Η παράστασή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στη Μαρινέλλα. Συγγνώμη, συγκινούμαι. Ήταν η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση, στο “Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες” στην ΕΡΤ… Αυτό είναι το λιγότερο».

Στην ανάρτηση του θεάτρου στο Instagram αναφέρεται: «Η αποψινή παράσταση είναι αφιερωμένη στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα. Ένα τελευταίο, θερμό χειροκρότημα για έναν σπουδαίο θρύλο. Το αποτύπωμά της θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη και στις καρδιές μας».

Η σειρά «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες», η πρώτη τηλεοπτική δουλειά της Θάλεια Ματίκα, προβλήθηκε στις αρχές του 2000 από την ΕΡΤ.

Βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γιάννη Ξανθούλη, σκηνοθετήθηκε από τον Κώστα Κουτσομύτη και τη μουσική υπέγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Πρωταγωνίστρια της σειράς ήταν η Μαρινέλλα, ενώ στο καστ συμμετείχαν οι: Κάτια Δανδουλάκη, Γιώργος Βογιατζής, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρίνα Ψάλτη, Νατάσα Μανίσαλη, Ρένη Πιττακή και άλλοι.

View this post on Instagram A post shared by Θέατρο Άλφα- Ληναίος Φωτίου (@theatroalfa)

