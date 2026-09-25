Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή προχώρησε η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Θέατρο Άλσος, το βράδυ της Πέμπτης (24/09).

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε δημόσια στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμησή της προς το πρόσωπό του: «Θέλω να σας πω δυο λόγια για έναν άνθρωπο που πέρασα πολύ όμορφα μαζί του. Αγαπηθήκαμε πάρα πάρα πολύ, περάσαμε πολύ ωραία μαζί, είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε», ενώ υπογράμμισε ότι θέλει να δικαιωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε αναδρομή στο 2009, όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν καλλιτεχνικά, ερμηνεύοντας ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο Τάσος Τεργιάκης σχολίασε: «Και την αγαπώ, και τη σέβομαι, και την είδα εκείνο το βράδυ που ήταν μέχρι τις 3 το πρωί στην ολονυχτία και ήταν συντετριμμένη. Το “έτσι ήθελε, έτσι έκανε”, το ακούω. Όμως το “Ο Γιώργος αποφάσισε να φύγει” είναι λάθος έκφραση, δε μπορείς να το λες από το μικρόφωνο. Αποδεικνύεται σιγά σιγά ότι τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι ήταν ένα άτοπο σχόλιο μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα».

«Ζούμε σε μία κοινωνία όπου είμαστε όλοι σε ένα παράθυρο και περιμένουμε ποιος θα σκοντάψει για να τον δείξουμε. Είναι μία κοινωνία απόλυτης ανθρωποφαγίας. {…} Για να μην τους κράξουν τους καλλιτέχνες, λένε κάτι για τον Μαζωνάκη σε κάθε εμφάνιση. Η Θεοδωρίδου είπε, επί της ουσίας, ότι ο Μαζωνάκης ήταν αντισυμβατικός, που έκανε πάντα ό,τι γούσταρε στη ζωή του. Άρα και το ότι έφυγε, ήταν κάτι που εκείνος επέλεξε να κάνει. Δεν είπε ότι δε φταίνε οι γιατροί» υπογράμμισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν παρούσα στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

govastiletto.gr -Νατάσα Θεοδωρίδου: Στο πλευρό της ο Γιάννης Καρυπίδης στο Θέατρο Άλσος