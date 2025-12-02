Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δήλωσε πρόσφατα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ότι «σιχαίνεται» τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Το σχόλιο αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο, με τον Γιώργο Λιάγκα και την ομάδα του να του ασκούν έντονη κριτική.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ζήτησε συγγνώμη για τις προηγούμενες δηλώσεις του περί infotainment εκπομπών. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στο «Breakfast@Star», ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής του εκπομπής. «Μου είπαν ότι με σχολίασαν εχθές τα παιδιά αυτά, έχουν δίκιο, ήταν λάθος η λέξη “σιχαίνομαι”. Ήμουν υπερβολικός. Ήμουν πολύ κουρασμένος, ζητάω συγγνώμη, ήταν υπερβολή η λέξη και ζητάω πραγματικά συγγνώμη και την παίρνω πίσω. Έχω ξαναπεί ότι δεν είμαι ικανός να κάνω δημοσιογραφία γιατί δεν ξέρω από δημοσιογραφία. Αυτό που δεν μου αρέσει και κακώς χρησιμοποίησα την λέξη, είναι αυτά που βλέπω όταν το infotainment ξεπερνά την ιστορία απλά μιας διαδικασίας ανάλυσης πραγμάτων.

Η υπερβολή σε ένα θέμα με την λογική, μιλάω για τα όρια. Ας πούμε μια δολοφονία, που μέσα σε αυτή την δολοφονία ακούω φωνές, ακούω ανθρώπους, στιγμές μέσα από την σκηνή από την δολοφονία. Μπαίνω σε μια κατάσταση που… και μετά από 3 λεπτά πας στα ζώδια. Δεν μιλάω για την συγκεκριμένη εκπομπή. Εκείνη την ημέρα ήμουν στο αεροδρόμιο ήμουν κουρασμένος έκανα γυρίσματα τρεις ημέρες. Βλέπω δύο παιδιά κουρασμένα με το μικρόφωνο, οπότε αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό δεν μου αρέσει, όχι ότι δεν μου αρέσει το infotainment. Μου αρέσει ο Κουσουλός που η εκπομπή του είναι αμιγώς αυτό. Ήταν λάθος η έκφραση “σιχαίνομαι”, ζητάω συγγνώμη και την παίρνω πίσω».

