Ο Γιώργος Μαυρίδης μίλησε στο «Πρωινό» του ANT1 για την τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Ο γνωστός παρουσιαστής από τη Θεσσαλονίκη, στο παρελθόν έχει κάνει αρκετά ταξίδια για να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του, τον ΠΑΟΚ, στέλνοντας τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των επτά θυμάτων του δυστυχήματος.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι είναι σοκαριστικό για όλους. Εμείς τώρα, σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναζήσει και το 1999 αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια… και τώρα μιλάτε και με ένα άνθρωπο που έχει πάει άπειρες εκδρομές για να παρακολουθήσει την ομάδα, είτε οδικώς, είτε με αεροπλάνο, είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα», είπε ο Γιώργος Μαυρίδης.

«Σκεφτείτε ότι και εγώ ήμουν να πάω οδικώς στη Λυών και τελικά ήμουν ένα ταξίδι στην Αμερική και απλά ακύρωσα το να πάω στη Λυών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε υπάρχουν φίλοι μου που ταξιδεύουν και δε μπορώ να τους βρω και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά πενθεί φιλάθλους της, οι οποίοι ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα. Μακάρι να ‘ναι η τελευταία φορά…» πρόσθεσε ο Γιώργος Μαυρίδης.

«Δύναμη στους γονείς των παιδιών της οικογένειάς τους», κατέληξε ο Γιώργος Μαυρίδης στο «Πρωινό» του ANT1.

