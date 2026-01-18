Ο Αντώνης Γούναρης μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ” για τη μεγάλη επιστροφή του Πασχάλη Τερζή στη δισκογραφία. Ο διακεκριμένος μουσικός μοιράστηκε άγνωστες λεπτομέρειες από το παρασκήνιο της συνεργασίας τους, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο τραγούδι που ετοίμασαν μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο για τον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή.

«Ο Χρήστος κι εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ακούσαμε πάλι τη φωνή του Πασχάλη. Κάποια στιγμή είχε συναντηθεί ο Νικολόπουλος με τον Πασχάλη και του έπαιξε κάποια κομμάτια. Και του αρέσανε. Έκαναν λοιπόν ένα demo, ήταν σε μια καλή φάση του ο Πασχάλης και τα είπε καλά, θα ακούσετε και εσείς όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει. Και πήραμε τη φωνή και χτίσαμε απάνω στη φωνή το πρώτο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει τώρα κοντά», περιγράφει ο Αντώνης Γούναρης, που έχει αναλάβει την ενορχήστρωση.

«Απ’ ό,τι ξέρω και μιλάω με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, ετοιμάζουν το βίντεο κλιπ, θα έχει και στοιχεία AI. Πιστεύω μόλις ετοιμάσουν το κλιπάκι, θα είναι έτοιμο να βγει», επισημαίνει.

«Τον Πασχάλη Τερζή δεν τον ενδιαφέρει πια να τραγουδάει ούτε σε κόσμο μπροστά, αλλά επειδή είναι Χρήστος Νικολόπουλος, είπε αμέσως το ναι. Είναι σε μια πολύ καλή φάση και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ακούμε τον Πασχάλη όπως τον ξέρουμε.

Πριν 3-4 χρόνια έγιναν τα demo. Εντάξει, εγώ συγκινήθηκα γιατί έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Πασχάλη. Όταν ακούς τη φωνή μόνη της στο computer, σόλο που λέμε, και τον ακούς, την τεχνική του και τη χροιά του και όλα αυτά, και σαν δικός του άνθρωπος, συγκινείσαι. Είναι έτοιμο το τραγούδι, είναι πολύ καλό, είναι πολεμικό, είναι απ’ αυτά που λείπουνε απ’ τη δισκογραφία. Ο Θεός του ‘δωσε ένα χάρισμα. Θα ακούσουν οι τραγουδιστές πώς πρέπει να ‘ναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι», σημειώνει ο Αντώνης Γούναρης.

govastiletto.gr -Αντώνης Γούναρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του Ρένα στη Μύκονο