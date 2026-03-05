Η Selena Gomez έχει δημοσιοποιήσει τη μάχη που έδωσε με ζητήματα ψυχικής υγείας, και συγκεκριμένα με τη διπολική διαταραχή. Καλεσμένη στο podcast του συζύγου της, Benny Blanco, «Friends Keep Secrets» μαζί με τους φίλους τους, Lil Dicky και Kristin Batalucco, μίλησαν για την διπολική διαταραχή, με το ζευγάρι να περιγράφει πώς διαχειρίστηκε τη διάγνωση της Selena Gomez. Η ίδια εξήγησε ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα, αναφέροντας ότι αυτή η διαδρομή περιλάμβανε πολλούς θεραπευτές και τέσσερα διαφορετικά κέντρα ψυχικής υγείας.

Ο Benny Blanco πήρε θέση στη συζήτηση, λέγοντας ότι υπήρχαν μερικές στιγμές μανίας, που δεν γνώριζε πώς ακριβώς να τις αντιμετωπίσει. Όπως είπε: «Μετά αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για ένα επεισόδιο και μερικές φορές δεν θυμάται καν τι περνάει την ώρα που το βιώνει». Και συνέχισε: «Είναι πολύ λεπτό ζήτημα, γιατί θεωρητικά δεν πρέπει να μιλάς στο άτομο που περνά κρίση εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται βαθιά μέσα στο επεισόδιο».

Παράλληλα, ο οικοδεσπότης του podcast αποκάλυψε ότι η Selena Gomez τις περισσότερες φορές είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη για το τι της συμβαίνει. «Ακόμα κι όταν βγαίναμε ραντεβού, ήξερε τι της συνέβαινε. Μου έλεγε “αρχίζω να νιώθω λίγο μανιακή”».

Από την πλευρά της, η Selena Gomez ανέφερε πως δεν ντρεπόταν για τα μανιακά επεισόδια που βιώνει και το γεγονός ότι τα αναγνωρίζει, τη βοηθά να εντοπίζει γρηγορότερα την κατάσταση. Αναφερόμενη στο σύζυγό της, ο οποίος τη στηρίζει σταθερά και ουσιαστικά σε αυτή τη μάχη που δίνει εδώ και χρόνια, η Selena Gomez εξομολογήθηκε: «Είναι, όμως, πολύ βοηθητικό να έχεις ένα σύντροφο που καταλαβαίνει σε τι “θερμοκρασία” βρίσκεσαι συναισθηματικά, σε συναντά εκεί που είσαι και έτσι σταδιακά αντιλαμβάνεσαι κι εσύ τι συμβαίνει».

Ακόμα, μοιράστηκε ότι η διάγνωση της επέτρεψε να ζει τη ζωή της «ελεύθερα» και τη βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τις αντιδράσεις της. «Αντιδρούσα από φόβο, αντιδρούσα από αγάπη, αντιδρούσα από πάθος – όλα ήταν ασυνεπή», θυμήθηκε. «Ήταν τρελό».

Η Selena Gomez έχει αποκαλύψει δημόσια ότι διαγνώστηκε το 2020 με διπολική διαταραχή, ενώ είχε προηγηθεί ένα δημόσιο ξέσπασμα το 2018. Το 2024, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της ότι επιλέγει να απομονώνεται τις περιόδους που ταλαιπωρείται από θέματα ψυχικής υγείας, «κρατώντας» στο πλευρό της ένα – δύο άτομα που εμπιστεύεται πραγματικά. «Απομονώνομαι όταν δεν νιώθω καλά. Μένω κοντά σε ανθρώπους που με κάνουν να νιώθω καλά και ότι μπορώ να μοιραστώ τα πάντα μαζί τους», είχε εξομολογηθεί.

